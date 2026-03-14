Cinéma Compostelle Foyer municipal Roquefort
Cinéma Compostelle Foyer municipal Roquefort mercredi 29 avril 2026.
Cinéma Compostelle
Foyer municipal 91 place Gambetta Roquefort Landes
Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Comédie dramatique
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon.
Comédie dramatique
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. .
Foyer municipal 91 place Gambetta Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18
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English : Cinéma Compostelle
In Portugal, on the night of April 24-25 1974, the radio broadcast a forbidden song: Grândola. It could have been the insubordination of a rebellious journalist. In fact, it was the programmed signal for a military coup that would change the face of this small country.
L’événement Cinéma Compostelle Roquefort a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Landes d’Armagnac