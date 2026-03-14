Cinéma Compostelle Foyer municipal Roquefort

Cinéma Compostelle

Foyer municipal 91 place Gambetta Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Comédie dramatique

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon.

Comédie dramatique

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. .

Foyer municipal 91 place Gambetta Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18

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English : Cinéma Compostelle

In Portugal, on the night of April 24-25 1974, the radio broadcast a forbidden song: Grândola. It could have been the insubordination of a rebellious journalist. In fact, it was the programmed signal for a military coup that would change the face of this small country.

L’événement Cinéma Compostelle Roquefort a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Landes d’Armagnac