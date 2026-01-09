Cinéma Ma frère Place Gambetta Roquefort

Cinéma Ma frère

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Comédie

Shaï et Djeneba ont 20 ans et sont amies depuis l’enfance. Cet été-là, elles sont animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d’enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la Place des Fêtes à Paris. À l’aube de l’âge adulte, elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié. .

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18

