CINÉMA/CONFÉRENCE ALTAÏRE Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Palavas-les-Flots

CINÉ/CONFÉRENCE GRAND NORD LA TRAVERSÉE DES GLACES EN VOILIER

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Altaïr vous invite à voyager au cœur du monde grâce à des ciné-conférences animées en direct par des réalisateurs voyageurs.

Découvrez cultures, peuples et territoires à travers des documentaires authentiques et des échanges privilégiés.

Gratuit

À l’été 2022, Sébastien, Éric et Jimmy se sont engagés dans une traversée exceptionnelle de 2500 kilomètres au cœur du nord de l’archipel canadien, l’une des régions les plus isolées, les plus hostiles… et les moins explorées de la planète.

Pendant trois mois, loin de toute présence humaine, ils ont progressé dans un environnement extrême, façonné par le vent, la glace et le silence. Ici, chaque pas est une conquête. Chaque journée impose son lot d’incertitudes, entre conditions climatiques imprévisibles, terrains instables et immensité sans repères.

Mais leur aventure dépasse le simple exploit. En collaboration étroite avec des scientifiques, ils ont mené une véritable mission de terrain relevés d’ADN environnemental pour mieux comprendre les écosystèmes invisibles, comptages de la faune dans ces territoires fragiles, et constitution d’archives photographiques et vidéo uniques sur les dernières glaces pluriannuelles, aujourd’hui en sursis.

Au fil des kilomètres, leur expédition devient un témoignage rare. Celui d’un monde en mutation, où la frontière entre exploration et observation scientifique s’efface, pour laisser place à une aventure humaine et engagée, au cœur des grands enjeux climatiques de notre époque.

Sébastien navigue depuis plus de 35 ans sur tous les océans. Sa passion pour la mer, les bateaux, la montagne, l’a amené à arpenter les régions arctiques depuis plus de 20 ans.

Avec une passion pour la conception de bateaux !

Sébastien a une solide expérience, tant en navigation qu’en technique avec, à son actif, un grand nombre d’expéditions engagées passage du nord-ouest à la voile sans moteur, plusieurs tentatives de traversées de l’océan Arctique à la voile, ascension du mont Forel en traîneau à chiens, hivernage au Groenland en famille, expédition de 3 mois au nord de toutes les îles canadiennes.

Toujours à bord de bateaux qu’il a lui-même dessinés et construits…

Un aventurier, un vrai !

Altaïr Conférences propose des ciné-conférences de voyage présentées en direct par des réalisateurs-explorateurs passionnés. À travers des documentaires authentiques, réalisés au plus près des populations et des territoires, le public est invité à découvrir les richesses culturelles, humaines et naturelles du monde. Chaque projection est suivie d’un échange privilégié avec le réalisateur-conférencier, offrant un véritable moment de partage, de réflexion et d’ouverture sur d’autres horizons. Fidèle à la tradition de la ciné-conférence, Altaïr Conférences valorise la rencontre humaine, la transmission des connaissances et le regard singulier de voyageurs indépendants qui prennent le temps de s’immerger dans les pays qu’ils parcourent. Une expérience culturelle vivante et enrichissante pour tous les publics .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie altairconferences@gmail.com

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English : CINÉ/CONFÉRENCE GRAND NORD LA TRAVERSÉE DES GLACES EN VOILIER

Alta%EFr Conf%E9rences invites you to %E0 journey to the heart of the world through %E0 live-streamed film talks hosted by traveling filmmakers. Discover cultures, peoples, and regions through authentic documentaries and exclusive discussions.

L’événement CINÉ/CONFÉRENCE GRAND NORD LA TRAVERSÉE DES GLACES EN VOILIER Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 ADT34