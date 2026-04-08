JOUTES TROPHÉE DIDIER JIMENEZ Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

JOUTES TROPHÉE DIDIER JIMENEZ

Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

18h

Tournoi des sponsors en hommage à Didier Jimenez, organisé par la Lance Sportive Palavasienne.

Canal

Infos 04 67 07 73 34 .

Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

18h

Sponsors’ tournament in tribute to Didier Jimenez, organized by the Lance Sportive Palavasienne.

L’événement JOUTES TROPHÉE DIDIER JIMENEZ Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34