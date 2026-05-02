Cinéma dans la prairie Dragons Rue du Viaduc Quimperlé
Cinéma dans la prairie Dragons Rue du Viaduc Quimperlé jeudi 30 juillet 2026.
Quimperlé
Cinéma dans la prairie Dragons
Rue du Viaduc Prairie Saint-Nicolas Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
De Dean DeBlois avec Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost…
Aventure, fantastique, États-Unis, 2025, 2h05, VF
Séance gratuite de cinéma en plein air à la prairie Saint-Nicolas. Le film débute à la tombée de la nuit !
En cas de pluie, les séances sont rapatriées au cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h. Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). En cas de doute et pour connaître le lieu de la projection, vous pouvez appeler le répondeur du cinéma à partir de 19h 02 98 96 04 57 .
Rue du Viaduc Prairie Saint-Nicolas Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Cinéma dans la prairie Dragons
L’événement Cinéma dans la prairie Dragons Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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