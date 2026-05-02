Cinéma dans la prairie Dragons Rue du Viaduc Quimperlé

Quimperlé

Cinéma dans la prairie Dragons

Rue du Viaduc Prairie Saint-Nicolas Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

De Dean DeBlois avec Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost…

Aventure, fantastique, États-Unis, 2025, 2h05, VF

Séance gratuite de cinéma en plein air à la prairie Saint-Nicolas. Le film débute à la tombée de la nuit !

En cas de pluie, les séances sont rapatriées au cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h. Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). En cas de doute et pour connaître le lieu de la projection, vous pouvez appeler le répondeur du cinéma à partir de 19h 02 98 96 04 57 .

Rue du Viaduc Prairie Saint-Nicolas Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : Cinéma dans la prairie Dragons

L’événement Cinéma dans la prairie Dragons Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS