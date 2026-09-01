Cinéma De la Comédie Française Salle Stéphane Perrin La Motte-Chalancon

Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Cinéma De la Comédie Française

Salle Stéphane Perrin Place des Écoles La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe.

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Salle Stéphane Perrin Place des Écoles La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 27 19 30 ladynamotte@gmail.com

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English :

In 3 hours, Nina will unveil her first production at the Comédie-Française. But amid the chaos of the final rehearsals, nothing is going as planned: delays, stress, technical glitches, and performance jitters are throwing the troupe into turmoil.

L’événement Cinéma De la Comédie Française La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Pays Diois