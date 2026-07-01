AGENDA · Beignon
Cinéma de plein air Beignon
samedi 1 août 2026 · Beignon
Informations pratiques
Beignon
Cinéma de plein air
Stade Pierre Labbé Beignon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Projection du film En fanfare à 22h.
Chacun ramène son siège et son plaid. Possibilité de pique-nique sur place avant la projection.
Tout public- Gratuit .
Stade Pierre Labbé Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 73 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma de plein air Beignon a été mis à jour le 2026-07-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande