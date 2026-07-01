Informations pratiques

Beignon

Cinéma de plein air

Stade Pierre Labbé Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Projection du film En fanfare à 22h.

Chacun ramène son siège et son plaid. Possibilité de pique-nique sur place avant la projection.

Tout public- Gratuit .

Stade Pierre Labbé Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 73 55

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English :

L’événement Cinéma de plein air Beignon a été mis à jour le 2026-07-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande