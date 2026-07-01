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AGENDA · Beignon

Cinéma de plein air Beignon

samedi 1 août 2026 · Beignon

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Stade Pierre Labbé
Ville
56380 Beignon
Département
Morbihan
Tarif

Beignon

Cinéma de plein air

Stade Pierre Labbé Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Projection du film En fanfare à 22h.
Chacun ramène son siège et son plaid. Possibilité de pique-nique sur place avant la projection.

Tout public- Gratuit   .

Stade Pierre Labbé Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 73 55 

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English :

L’événement Cinéma de plein air Beignon a été mis à jour le 2026-07-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande