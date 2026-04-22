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Cinéma documentaire Soirée spéciale On ira rouler chez vous étape 1 le nord Aveyron Mur-de-Barrez

Cinéma documentaire Soirée spéciale On ira rouler chez vous étape 1 le nord Aveyron Mur-de-Barrez

Cinéma documentaire Soirée spéciale On ira rouler chez vous étape 1 le nord Aveyron Mur-de-Barrez mercredi 6 mai 2026.

Ville : 12600 Mur-de-Barrez

Département : Aveyron

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif :

Mur-de-Barrez

Cinéma documentaire Soirée spéciale On ira rouler chez vous étape 1 le nord Aveyron

Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Une soirée documentaire en avant première du film documentaire de Pierre Antonio
Né du désir de revenir filmer sa région d’origine, le projet propose un voyage incarné par un trio de passionnés
d’automobile, Les Épicuriens , guidés sans programme préétabli. Chaque étape révèle un métier, un paysage ou
une histoire locale, dans une mise en scène qui privilégie la spontanéité, la proximité et l’émotion. L’image
adopte les codes du road movie, mêlant caméras cinéma légères, lumière naturelle et plans aériens qui dévoilent
la monumentalité du territoire. La musique originale, composée par Max LBC, accompagne cette écriture
visuelle tournée vers le rythme et la sensibilité.

Sur réservation   .

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie  

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English :

An evening documentary preview of Pierre Antonio’s documentary film

L’événement Cinéma documentaire Soirée spéciale On ira rouler chez vous étape 1 le nord Aveyron Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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