Cinéma écran mobile Heidi et le lynx des montagnes Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans

Cinéma écran mobile Heidi et le lynx des montagnes

Rue du Tram Bibliothèque Ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Projection du film d’animation Heidi et le lynx des montagnes .

Rue du Tram Bibliothèque Ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com

English :

Screening of the animated film Heidi et le lynx des montagnes .

