Cinéma en plein-air à Cour-sur-Loire Cour-sur-Loire
Cinéma en plein-air à Cour-sur-Loire Cour-sur-Loire samedi 11 juillet 2026.
Cinéma en plein-air à Cour-sur-Loire
Quai de la Loire Cour-sur-Loire Loir-et-Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Cinéma en plein-air à Cour-sur-Loire.
Cinéma en plein-air à Cour-sur-Loire. À la tombée de la nuit 0 .
Quai de la Loire Cour-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 9 85 23 15 62 rit.suevrescour@gmail.com
English :
Open-air cinema at Cour-sur-Loire.
German :
Open-Air-Kino in Cour-sur-Loire.
Italiano :
Cinema all’aperto a Cour-sur-Loire.
Espanol :
Cine al aire libre en Cour-sur-Loire.
L’événement Cinéma en plein-air à Cour-sur-Loire Cour-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-17 par ADT41