Cinéma en plein-air à Cour-sur-Loire Cour-sur-Loire

Quai de la Loire Cour-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit

Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-12

2026-07-11

Cinéma en plein-air à Cour-sur-Loire.
Cinéma en plein-air à Cour-sur-Loire. À la tombée de la nuit 0  .

Quai de la Loire Cour-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 9 85 23 15 62  rit.suevrescour@gmail.com

English :

Open-air cinema at Cour-sur-Loire.

German :

Open-Air-Kino in Cour-sur-Loire.

Italiano :

Cinema all’aperto a Cour-sur-Loire.

Espanol :

Cine al aire libre en Cour-sur-Loire.

L’événement Cinéma en plein-air à Cour-sur-Loire Cour-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-17 par ADT41