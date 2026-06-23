Cinéma en plein air à Montauville Plateau du groupe scolaire de Montauville Montauville vendredi 3 juillet 2026.

Montauville

Cinéma en plein air à Montauville

Plateau du groupe scolaire de Montauville 170 rue du Bois le Prêtre Montauville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 21:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Cinéma en plein air à Montauville !

L’Association des Parents d’Élèves (APE) de Montauville vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale sous les étoiles !

Venez (re)découvrir le célèbre film Jumanji (1995) dans une ambiance chaleureuse et familiale.

N’oubliez pas d’apporter vos chaises, plaids et coussins pour profiter pleinement de cette séance en plein air.

Buvette sur place

En cas de mauvais temps, la projection sera maintenue en intérieur.Tout public

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Plateau du groupe scolaire de Montauville 170 rue du Bois le Prêtre Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est ape.montauville54@gmail.com

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English :

Open-Air Movie Night in Montauville!

The Montauville Parents’ Association (APE) invites you to a fun evening under the stars!

Come (re)discover the famous movie *Jumanji* (1995) in a warm, family-friendly atmosphere.

Don’t forget to bring your chairs, blankets, and pillows to fully enjoy this outdoor screening.

Refreshments available on site

In case of bad weather, the screening will be held indoors.

L’événement Cinéma en plein air à Montauville Montauville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT PONT A MOUSSON