Informations pratiques

Montclar

Cinéma en plein air à Montclar Compostelle

Montclar Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Venez vivre la magie du cinéma sous les étoiles à Montclar !

Jeudi 6 août 2026 à 21h30

Parc de la Vierge (près de la salle polyvalente) à Montclar

Venez profiter d’une soirée cinéma sous les étoiles avec la projection du film Compostelle réalisé par Yann Samuel (2026), avec Alexandra Lamy.

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie.

Tarif 5 €

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans .

Montclar 12550 Aveyron Occitanie

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English :

Come experience the magic of cinema under the stars in Montclar!

L’événement Cinéma en plein air à Montclar Compostelle Montclar a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)