Cinéma en plein air Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Rue de la mairie Puttelange-lès-Thionville

Informations pratiques

Puttelange-lès-Thionville

Cinéma en plein air Astérix et Obélix Mission Cléopâtre

Rue de la mairie Aux abords du foyer socioculturel l’Orée du Bois Puttelange-lès-Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le cinéma s’invite chez vous pour cette nouvelle saison estivale de projection en plein air. Au programme des films familiaux, drôles et émouvants, de quoi profiter d’une belle soirée en famille ou entre amis.

Pour la deuxième séance retrouvez la comédie culte Astérix et Obélix Mission Cléopâtre.

Pour plus de confort pensez à prendre votre chaise, un plaid et vos snacks préférées.

Une petite restauration sera disponible sur place. Début de la projection à la tombée de la nuit.

Programmation proposée et organisée par la CCCE avec le soutien des communes accueillantes.Tout public

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Rue de la mairie Aux abords du foyer socioculturel l’Orée du Bois Puttelange-lès-Thionville 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com

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English :

The movies are coming to your neighborhood for this new summer season of outdoor screenings. On the program: family-friendly, funny, and heartwarming films—perfect for enjoying a lovely evening with family or friends.

For the second screening, catch the cult classic comedy *Asterix and Obelix: Mission Cleopatra*.

For added comfort, be sure to bring a chair, a blanket, and your favorite snacks.

Light refreshments will be available on site. The screening begins at nightfall.

Programming presented and organized by the CCCE with the support of the host municipalities.

L’événement Cinéma en plein air Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Puttelange-lès-Thionville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS