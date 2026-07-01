Informations pratiques

Puttelange-lès-Thionville

Fête de la Forêt

Puttelange-lès-Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

La Fête de la Forêt fait son grand retour !

Passez une journée au cœur d’un patrimoine naturel d’exception dans le Grund et ses pelouses sableuses. Retrouvez des animations pour les enfants, de l’artisanat local, et de la restauration, dont les traditionnels jarrets au feu de bois.Tout public

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Puttelange-lès-Thionville 57570 Moselle Grand Est comitedesfetesPLT@gmail.com

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English :

The F%EAte de la For%EAt is back!

Spend a day surrounded by exceptional natural heritage in the Grund and its sandy meadows. Enjoy activities for kids, local crafts, and food, including traditional wood-fired pork shanks.

L’événement Fête de la Forêt Puttelange-lès-Thionville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT CATTENOM ET ENVIRONS