Cinéma en plein air au Château de Carel Route de Falaise Saint-Pierre-en-Auge

Informations pratiques

Saint-Pierre-en-Auge

Cinéma en plein air au Château de Carel

Route de Falaise Château de Carel Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Venez assister en plein air à la diffusion du film En fanfare dans l’enceinte prestigieuse du château de Carel.

Ouverture du site à 20h, visites guidées des extérieurs à 21h15 , film à 22h10.

Buvette sur place, chaises fournies.

Apportez votre pique-nique et un plaid!

Venez assister en plein air à la diffusion du film En fanfare dans l’enceinte prestigieuse du château de Carel.

Ouverture du site à 20h, visites guidées des extérieurs à 21h15, film à 22h10.

Buvette sur place, chaises fournies.

Apportez votre pique-nique et un plaid! .

Route de Falaise Château de Carel Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie +33 6 26 47 03 58 chateaudecarel@sfr.fr

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English : Cinéma en plein air au Château de Carel

Come and enjoy an open-air screening of the film *En fanfare* in the prestigious setting of the Château de Carel.

The site opens at 8.00 pm, with guided tours of the grounds at 9.15 pm and the film starting at 10.10 pm.

Refreshments available on site; chairs provided.

Bring your own picnic and a …

L’événement Cinéma en plein air au Château de Carel Saint-Pierre-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Lisieux Normandie Tourisme