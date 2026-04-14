Défis nature, Salle des fêtes, Saint-Pierre-en-Auge

Défis nature Mardi 21 juillet, 14h30 Salle des fêtes Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00

Au cours de cette balade, les participants seront invités à relever plusieurs défis adaptés à leur âge, qui leur permettront de profiter de la nature environnante tout en apprenant à la connaître pour mieux la protéger. Fabriquer une bombe à graines, reconnaître les plantes sauvages ou sauter aussi loin qu’une grenouille… tout est permis !

(1km/2h) – Niveau 2

Salle des fêtes Salle des fêtes38 boulevard PasteurSAINT-PIERRE-EN-AUGE Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}]

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