Défis nature, Salle des fêtes, Saint-Pierre-en-Auge
Défis nature, Salle des fêtes, Saint-Pierre-en-Auge mardi 21 juillet 2026.
Défis nature Mardi 21 juillet, 14h30 Salle des fêtes Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00
Au cours de cette balade, les participants seront invités à relever plusieurs défis adaptés à leur âge, qui leur permettront de profiter de la nature environnante tout en apprenant à la connaître pour mieux la protéger. Fabriquer une bombe à graines, reconnaître les plantes sauvages ou sauter aussi loin qu’une grenouille… tout est permis !
(1km/2h) – Niveau 2
Salle des fêtes Salle des fêtes 38 boulevard Pasteur SAINT-PIERRE-EN-AUGE Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}]
les participants seront invités à relever plusieurs défis adaptés à leur âge, qui leur permettront de profiter de la nature environnante tout en apprenant à la connaître pour mieux la protéger. (1…
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