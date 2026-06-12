Port-Brillet

Cinéma en plein air Avignon Port-Brillet

Port-Brillet Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 22:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Avignon de Johann Dionnet

Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser !

• Samedi 4 juillet 2026

• 22:30 parc de la mairie, Port-Brillet PROJECTION EN PLEIN AIR GRATUIT .

Port-Brillet 53410 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Avignon by Johann Dionnet

L’événement Cinéma en plein air Avignon Port-Brillet Port-Brillet a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME