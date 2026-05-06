Bellemagny

Cinéma en plein air

14 rue du couvent Bellemagny Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:10:00

Date(s) :

2026-06-27

La CeA organise une soirée cinéma plein air au couvent de Bellemagny avec un concert de l’Orchestre du Sundgau en première partie le 27 juin prochain.

Un film culte et un lieu emblématique du patrimoine sundgauvien, quoi de mieux pour passer une belle soirée d’été et se faire une toile sous les étoiles ?

La Collectivité européenne d’Alsace vous propose de découvrir ou redécouvrir un classique du cinéma international avec la projection gratuite du film Sister Act dans les jardins du couvent de Bellemagny.

La soirée débutera dès 20h avec en première partie musicale, le concert de l’Orchestre d’accordéon du Sundgau qui viendra mettre l’ambiance et vous faire danser.

19h Ouverture des portes

20h Concert Orchestre d’accordéon du Sundgau

21h30 Début de la projection du film Sister Act

Durée de la projection 1h40 .

14 rue du couvent Bellemagny 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 98 38 dtsudalsace@alsace.eu

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English :

CeA is organizing an open-air cinema evening at the Bellemagny convent, with a concert by the Orchestre du Sundgau as the opening act, on June 27.

L’événement Cinéma en plein air Bellemagny a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Sundgau