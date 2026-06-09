Blainville-sur-l’Eau

Cinéma en plein air

Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Rendez-vous carrière du Haut des Places à la tombée de la nuit pour la projection de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre.

Accessible à tous et gratuit. Quelques bancs à disposition mais prévoir de quoi s’asseoir et se couvrir.Tout public

0 .

Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 70 05

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English :

Rendezvous at the Haut des Places quarry at dusk for the screening of Asterix and Obelix: Mission Cleopatra.

Open to all, free of charge. A few benches available, but please bring your own seats and covers.

L’événement Cinéma en plein air Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS