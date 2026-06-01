Cinéma en plein air Châteaubourg Châteaubourg
Cinéma en plein air Châteaubourg Châteaubourg samedi 27 juin 2026.
Châteaubourg
Cinéma en plein air Châteaubourg
Rue Louis Pasteur Châteaubourg Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez (re)découvrir le film Intouchables à l’occaion d’une séance cinéma en plein air !
La projection commencera à 22h mais il est possible de s’installer dès 19h pour pique-niquer et profiter des food trucks présents sur place.
Tout public.
Gratuit.
Restauration sur place. .
Rue Louis Pasteur Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Cinéma en plein air Châteaubourg Châteaubourg a été mis à jour le 2026-06-09 par OT VITRE
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