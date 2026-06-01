Châteaubourg

Cinéma en plein air Châteaubourg

Rue Louis Pasteur Châteaubourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez (re)découvrir le film Intouchables à l’occaion d’une séance cinéma en plein air !

La projection commencera à 22h mais il est possible de s’installer dès 19h pour pique-niquer et profiter des food trucks présents sur place.

Tout public.

Gratuit.

Restauration sur place. .

Rue Louis Pasteur Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Cinéma en plein air Châteaubourg Châteaubourg a été mis à jour le 2026-06-09 par OT VITRE