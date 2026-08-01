Cinéma en plein air Compostelle Saint-Georges-de-Luzençon
vendredi 7 août 2026 · Saint-Georges-de-Luzençon
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Luzençon
Cinéma en plein air Compostelle
Jardin de la mairie Saint-Georges-de-Luzençon Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
De Yann Samuell
Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey
Comédie, Drame, France, 2026, 1h45
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.
Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries ! 5 .
Jardin de la mairie Saint-Georges-de-Luzençon 12100 Aveyron Occitanie
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L’événement Cinéma en plein air Compostelle Saint-Georges-de-Luzençon a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)