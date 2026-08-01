Informations pratiques

Saint-Georges-de-Luzençon

Cinéma en plein air Compostelle

Jardin de la mairie Saint-Georges-de-Luzençon Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

De Yann Samuell

Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey

Comédie, Drame, France, 2026, 1h45

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries ! 5 .

Jardin de la mairie Saint-Georges-de-Luzençon 12100 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Cinéma en plein air Compostelle Saint-Georges-de-Luzençon a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)