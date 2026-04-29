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Cinéma en plein air Eymet

Cinéma en plein air Eymet

Cinéma en plein air Eymet mardi 11 août 2026.

Adresse : Jardin de Cadix

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : mardi 11 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Eymet

Cinéma en plein air

Jardin de Cadix Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 22:00:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Profitez d’une séance de cinéma de plein air au Jardin de Cadix à Eymet !
Sur des chiliennes ou sur des tabourets pour les premiers arrivés. Sans oublier votre petite laine !
Séance à partir de 22h.
En cas d’intempérie repli à l’Espace Culturel L’Eden.

Programmation à venir.   .

Jardin de Cadix Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Eymet a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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