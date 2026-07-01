Concert | Moo ! Le Moulin d’Eymet Eymet
vendredi 24 juillet 2026 · Le Moulin d'Eymet · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Concert | Moo !
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Moo, enfin en concert à Eymet !
Notez la date, on vous attend avec plein de surprises ; vous en aurez plein les oreilles…
Ouverture des portes à 19h. .
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : Concert | Moo !
L’événement Concert | Moo ! Eymet a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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