Concert | Moo ! Le Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Concert | Moo !

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Moo, enfin en concert à Eymet !

Notez la date, on vous attend avec plein de surprises ; vous en aurez plein les oreilles…

Ouverture des portes à 19h. .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : Concert | Moo !

L’événement Concert | Moo ! Eymet a été mis à jour le 2026-07-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides