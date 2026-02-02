Mélanili des livres jeunesse La Mauvaise Herbe Eymet

Mélanili des livres jeunesse

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Avis à nos jeunes lecteur.ices des lectures jeunesses seront proposées une fois par mois à la librairie par Mélanie !

On vous invite à faire le plein de magie, d’aventures et de rires avec nous !

La lecture sera suivie d’un goûter partagé.

C’est gratuit et sans réservation (conseillé à partir de 3 ans). .

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com

