Atelier huile de coude & apéro Moulin d’Eymet Eymet
mercredi 15 juillet 2026 · Moulin d'Eymet · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Atelier huile de coude & apéro
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Le Moulin d’Eymet vous propose un atelier huile de coude et apéro venez nous aider à installer la guinguette associative et éphémère !
Apportez votre énergie et votre bonne humeur, on offre l’apéro à la fin de l’atelier ! .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier huile de coude & apéro
L’événement Atelier huile de coude & apéro Eymet a été mis à jour le 2026-07-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Eymet (Dordogne)
- ÉTÉ ACTIF | Initiation au tir à l’arc Jardin de Cadix Eymet 15 juillet 2026
- Mélanili des livres jeunesse La Mauvaise Herbe Eymet 15 juillet 2026
- Visite de la bastide aux flambeaux Eymet 15 juillet 2026
- Fête d’Été Temple Eymet 18 juillet 2026
- Déambulation & lectures | Elles tiennent la campagne La Mauvaise Herbe Eymet 18 juillet 2026