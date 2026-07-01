Atelier huile de coude & apéro Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Atelier huile de coude & apéro

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Le Moulin d’Eymet vous propose un atelier huile de coude et apéro venez nous aider à installer la guinguette associative et éphémère !

Apportez votre énergie et votre bonne humeur, on offre l’apéro à la fin de l’atelier ! .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : Atelier huile de coude & apéro

L’événement Atelier huile de coude & apéro Eymet a été mis à jour le 2026-07-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides