Déambulation & lectures | Elles tiennent la campagne La Mauvaise Herbe Eymet

Informations pratiques

Eymet

Déambulation & lectures | Elles tiennent la campagne

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 20:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La Vieille École, en partenariat avec Les Amis de Sally et la librairie La Mauvaise Herbe, proposent une déambulation en 3 temps.

Elles tiennent la campagne est un recueil de récits de vie de femmes rurales lu par le collectif Elles Disent. Nous invitons les gens à participer à une déambulation dans le village.

À chaque étape, un fragment de texte, un portrait, une parole ou un récit se dévoilerait progressivement, comme autant de pièces d’une histoire qui se construit au fil du parcours.

Chaque lecture avec la déambulation de lieux en lieux durent environ 1h.

RDV à la Libraire La Mauvaise Herbe.

En cas de fortes chaleurs, nous nous replierons au jardin de Sally.

Réservation souhaitée.

Boissons fraiches offertes à la fin. .

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 28 49 24 contact@la-vieille-ecole.fr

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English : Déambulation & lectures | Elles tiennent la campagne

L’événement Déambulation & lectures | Elles tiennent la campagne Eymet a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides