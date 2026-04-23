Atelier | Fragments de soi Brine Boutique Galerie Eymet mercredi 8 juillet 2026.

Eymet

Atelier | Fragments de soi

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Du 7 au 10 juillet 2026, Brine invite Elyse Gehring pour une mini résidence de quatre jours autour du corps et de la créativité.

Pensé comme un cycle d’exploration sensible, ces 4 ateliers proposent d’utiliser le corps comme point de départ de la création. Il ne s’agit pas de séparer mouvement et pratique artistique, mais d’entrer progressivement en création par les sensations, la respiration, les gestes, les perceptions et l’état intérieur du moment.

Aujourd’hui Atelier Fragments de soi

Explorer graphiquement un détail du corps choisi. Main, nuque, cheville, épaule, dos, doigts… Chaque participant choisit une partie de son corps comme terrain d’observation, d’exploration graphique et d’expression sensible.

Chaque atelier peut être suivi indépendamment, sans prérequis artistique.

Sur inscription 7 places disponibles par atelier. .

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@brine.studio

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English : Atelier | Fragments de soi

L’événement Atelier | Fragments de soi Eymet a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides