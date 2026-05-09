Eymet

Fête de la musique

Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez bouger, danser et vous ambiancer pour la Fête de la Musique proposée par l’association Touskiroul.

Au programme de la soirée

– Ouverture avec la Bat’Folle Batukada

– Concert avec Les Blattes (reprises des succès des Beatles)

– Et pour finir la soirée, Mathieu DJ Event

Restauration et buvette sur place. .

Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86 touskiroul@outlook.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Eymet a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides