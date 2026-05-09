Fête de la musique Eymet
Fête de la musique Eymet dimanche 21 juin 2026.
Eymet
Fête de la musique
Place Gambetta Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez bouger, danser et vous ambiancer pour la Fête de la Musique proposée par l’association Touskiroul.
Au programme de la soirée
– Ouverture avec la Bat’Folle Batukada
– Concert avec Les Blattes (reprises des succès des Beatles)
– Et pour finir la soirée, Mathieu DJ Event
Restauration et buvette sur place. .
Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86 touskiroul@outlook.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Eymet a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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