Premier Casque Disco Jardin de Cadix Eymet
Premier Casque Disco Jardin de Cadix Eymet samedi 16 mai 2026.
Eymet
Premier Casque Disco
Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16 00:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Nous sommes ravis d’annoncer notre première Silent Disco en partenariat avec le club de football d’Eymet !
Venez vivre une expérience différente
– Choisissez votre musique
– Dansez à votre rythme
– Profitez de l’ambiance unique de la Silent Disco
Bar tenu par le club de football d’Eymet.
Amenez vos amis, votre énergie et vos meilleurs pas de danse !
Ne manquez pas ça, faisons de cette soirée un moment inoubliable ! .
Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine secretariat.fcoe@outlook.fr
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English : Premier Casque Disco
L’événement Premier Casque Disco Eymet a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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