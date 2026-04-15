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Premier Casque Disco Jardin de Cadix Eymet

Premier Casque Disco Jardin de Cadix Eymet

Premier Casque Disco Jardin de Cadix Eymet samedi 16 mai 2026.

Lieu : Jardin de Cadix

Adresse : Avenue de la Bastide

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Eymet

Premier Casque Disco

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16 00:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Nous sommes ravis d’annoncer notre première Silent Disco en partenariat avec le club de football d’Eymet !

Venez vivre une expérience différente
– Choisissez votre musique
– Dansez à votre rythme
– Profitez de l’ambiance unique de la Silent Disco

Bar tenu par le club de football d’Eymet.

Amenez vos amis, votre énergie et vos meilleurs pas de danse !
Ne manquez pas ça, faisons de cette soirée un moment inoubliable !   .

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   secretariat.fcoe@outlook.fr

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English : Premier Casque Disco

L’événement Premier Casque Disco Eymet a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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