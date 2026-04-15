Premier Casque Disco Jardin de Cadix Eymet

Eymet

Premier Casque Disco

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:30:00

fin : 2026-05-16 00:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Nous sommes ravis d’annoncer notre première Silent Disco en partenariat avec le club de football d’Eymet !

Venez vivre une expérience différente

– Choisissez votre musique

– Dansez à votre rythme

– Profitez de l’ambiance unique de la Silent Disco

Bar tenu par le club de football d’Eymet.

Amenez vos amis, votre énergie et vos meilleurs pas de danse !

Ne manquez pas ça, faisons de cette soirée un moment inoubliable ! .

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine secretariat.fcoe@outlook.fr

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English : Premier Casque Disco

L’événement Premier Casque Disco Eymet a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides