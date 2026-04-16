Exposition | Gianluigi POSSEMATO Peinture Salle Cadix Eymet

Eymet

Exposition | Gianluigi POSSEMATO Peinture

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 10:30:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-11

L’architecture m’a toujours inspiré, au quotidien, et, maintenant, encore, pour mes réalisations picturales (acryliques, dessins, aquarelles). Les ambiances, notamment, des sites ou des friches industrielles. Autrefois, grouillants d’activités, aujourd’hui désertiques. Gagnés par la rouille ou la végétation luxuriante. Témoins d’un passé pas si lointain.

J’essaie d’accentuer cette impression de mystère, de malaise, et d’équilibre instable, par des perspectives plongeantes, ou par le travail de la rouillitude , la dégradation des matériaux, en général, les contrastes de l’ombre et la lumière.

J’aime à revisiter , également, l’Italie, notamment Venise. .

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jl.possemato@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition | Gianluigi POSSEMATO Peinture

L’événement Exposition | Gianluigi POSSEMATO Peinture Eymet a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides