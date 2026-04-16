Exposition | Gianluigi POSSEMATO Peinture Salle Cadix Eymet
Exposition | Gianluigi POSSEMATO Peinture Salle Cadix Eymet lundi 11 mai 2026.
Eymet
Exposition | Gianluigi POSSEMATO Peinture
Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 10:30:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-11
L’architecture m’a toujours inspiré, au quotidien, et, maintenant, encore, pour mes réalisations picturales (acryliques, dessins, aquarelles). Les ambiances, notamment, des sites ou des friches industrielles. Autrefois, grouillants d’activités, aujourd’hui désertiques. Gagnés par la rouille ou la végétation luxuriante. Témoins d’un passé pas si lointain.
J’essaie d’accentuer cette impression de mystère, de malaise, et d’équilibre instable, par des perspectives plongeantes, ou par le travail de la rouillitude , la dégradation des matériaux, en général, les contrastes de l’ombre et la lumière.
J’aime à revisiter , également, l’Italie, notamment Venise. .
Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jl.possemato@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition | Gianluigi POSSEMATO Peinture
L’événement Exposition | Gianluigi POSSEMATO Peinture Eymet a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Eymet (Dordogne)
- Mercredi créatif du Moulin Moulin d’Eymet Eymet 22 avril 2026
- Rencontre avec Pierre Daum La Mauvaise Herbe Eymet 23 avril 2026
- Opérette | Mil Miseres L’Opéra des œuvriers L’Eden Eymet 25 avril 2026
- Eymet en Voix Eymet 25 avril 2026
- Cercle de Femmes | Les Gardiennes du Passage Eymet 25 avril 2026