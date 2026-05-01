The Blue Hour | Un rituel tout en douceur pour les tout-petits Le Petit Imaginarium Eymet

Eymet

The Blue Hour | Un rituel tout en douceur pour les tout-petits

Le Petit Imaginarium 1 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 09:00:00

fin : 2026-06-29 11:00:00

Date(s) :

2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29

Un atelier bien-être et massage inspiré de la routine du coucher, avec des chants doux et des moments de relaxation pour aider les enfants de 1 à 2 ans à se détendre et à mieux dormir.

Arrivez en douceur, installez-vous et profitez d’une boissons chaude. Un moment convivial pour échanger avec d’autres parents avant le début de l’atelier.

Atelier animé par Alice Reyss, psychomotricienne diplômée d’État & praticienne certifiée en massage parent-bébé, avec plus de 10 ans d’expérience.

Un rituel tout en douceur pour des soirées plus calmes et des nuits plus paisibles.

Sur réservation places limitées. .

Le Petit Imaginarium 1 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 42 26 96

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English :

L’événement The Blue Hour | Un rituel tout en douceur pour les tout-petits Eymet a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides