Atelier | Nuit intérieure Brine Boutique Galerie Eymet

Eymet

Atelier | Nuit intérieure

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Du 7 au 10 juillet 2026, Brine invite Elyse Gehring pour une mini résidence de quatre jours autour du corps et de la créativité.

Pensé comme un cycle d’exploration sensible, ces 4 ateliers proposent d’utiliser le corps comme point de départ de la création. Il ne s’agit pas de séparer mouvement et pratique artistique, mais d’entrer progressivement en création par les sensations, la respiration, les gestes, les perceptions et l’état intérieur du moment.

Aujourd’hui Nuit intérieure

Créer depuis l’ombre (papier noir) et faire émerger la lumière (crayon de couleurs et pastel). Un atelier du soir, vécu dans la douceur et le ralentissement.

Chaque atelier peut être suivi indépendamment, sans prérequis artistique.

Sur inscription 7 places disponibles par atelier. .

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@brine.studio

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English : Atelier | Nuit intérieure

L’événement Atelier | Nuit intérieure Eymet a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides