Exposition | Résistances de la Terre Nourricière Le Moulin d’Eymet Eymet
vendredi 3 juillet 2026 · Le Moulin d'Eymet · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Exposition | Résistances de la Terre Nourricière
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-03
Ce que dit de nous le contenu de nos assiettes…
Vernissage le 3 juillet de 19h15 à 20h30.
Exposition proposée par Pucéart. .
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : Exposition | Résistances de la Terre Nourricière
L’événement Exposition | Résistances de la Terre Nourricière Eymet a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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