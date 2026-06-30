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Exposition | Résistances de la Terre Nourricière Le Moulin d’Eymet Eymet

vendredi 3 juillet 2026 · Le Moulin d'Eymet · Eymet

Exposition | Résistances de la Terre Nourricière Le Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Le Moulin d'Eymet
Adresse
2 Quai de la Navigation
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Exposition | Résistances de la Terre Nourricière

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-03

Ce que dit de nous le contenu de nos assiettes…

Vernissage le 3 juillet de 19h15 à 20h30.

Exposition proposée par Pucéart.   .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35  lemoulindeymet@gmail.com

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English : Exposition | Résistances de la Terre Nourricière

L’événement Exposition | Résistances de la Terre Nourricière Eymet a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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