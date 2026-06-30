Exposition | Résistances de la Terre Nourricière Le Moulin d’Eymet Eymet

Informations pratiques

Eymet

Exposition | Résistances de la Terre Nourricière

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-03

Ce que dit de nous le contenu de nos assiettes…

Vernissage le 3 juillet de 19h15 à 20h30.

Exposition proposée par Pucéart. .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : Exposition | Résistances de la Terre Nourricière

L’événement Exposition | Résistances de la Terre Nourricière Eymet a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides