Apéro concert au Pépido Pépido Café Eymet

Eymet

Apéro concert au Pépido

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Pépido accueille Galen Hartley pour un apéro concert tout en nuances.

Une voix folk, sensible et habitée, des chansons traversées par le romantisme, l’absurde, les émotions brutes et quelques éclats doucement psychés…

Avec Laurent Besch à la batterie, l’univers de Galen Hartley prend une autre ampleur un folk électrique, vivant, texturé, parfois chaotique, toujours vibrant. Une musique pleine de relief, entre douceur, tension et poésie.

Apéro, planches et bonne humeur & musique live !

On vous attend pour un moment simple, beau et vibrant… .

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 08 93 01 pepidocafe@hotmail.com

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English : Apéro concert au Pépido

L’événement Apéro concert au Pépido Eymet a été mis à jour le 2026-06-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides