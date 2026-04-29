Eymet

Cinéma en plein air

Jardin de Cadix Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 22:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Profitez d’une séance de cinéma de plein air au Jardin de Cadix à Eymet !

Sur des chiliennes ou sur des tabourets pour les premiers arrivés. Sans oublier votre petite laine !

Séance à partir de 22h.

En cas d’intempérie repli à l’Espace Culturel l’Eden.

Programmation à venir. .

Jardin de Cadix Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Eymet a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides