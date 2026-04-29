Cinéma en plein air Eymet
Cinéma en plein air Eymet dimanche 5 juillet 2026.
Eymet
Cinéma en plein air
Jardin de Cadix Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 22:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Profitez d’une séance de cinéma de plein air au Jardin de Cadix à Eymet !
Sur des chiliennes ou sur des tabourets pour les premiers arrivés. Sans oublier votre petite laine !
Séance à partir de 22h.
En cas d’intempérie repli à l’Espace Culturel l’Eden.
Programmation à venir. .
Jardin de Cadix Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Eymet a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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