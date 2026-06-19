Conférence | Résistances de la Terre Nourricière Le Moulin d’Eymet Eymet vendredi 3 juillet 2026.

Eymet

Conférence | Résistances de la Terre Nourricière

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Conférence par Alfredo Gomez-Muller, enseignant à l’Université de Tours, à partir de son ouvrage Les Droits de la Terre-Mère nature, Pacharmama et buen vivir . .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : Conférence | Résistances de la Terre Nourricière

L’événement Conférence | Résistances de la Terre Nourricière Eymet a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides