Atelier cuisine Moulin d’Eymet Eymet

Eymet

Atelier cuisine

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Moulin d’Eymet vous propose un atelier cuisine avec le Secours Populaire trois recettes locales avec les tomates de saison.

Sur réservation. .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Eymet a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides