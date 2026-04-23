Atelier cuisine Moulin d’Eymet Eymet
Atelier cuisine Moulin d’Eymet Eymet samedi 4 juillet 2026.
Eymet
Atelier cuisine
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Moulin d’Eymet vous propose un atelier cuisine avec le Secours Populaire trois recettes locales avec les tomates de saison.
Sur réservation. .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : Atelier cuisine
L’événement Atelier cuisine Eymet a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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