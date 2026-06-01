Soirée théâtre chez Pépido Café Pépido Café Eymet

Eymet

Soirée théâtre chez Pépido Café

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Soirée Théâtre d’Improvisation chez Pépido !

La compagnie Vata débarque pour une soirée pleine d’énergie, d’humour et de surprises !

Des improvisations drôles, pertinentes et toujours uniques, où tout peut arriver…

Rires, spontanéité et bonne humeur garantis ! .

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 10 60 48

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English : Soirée théâtre chez Pépido Café

L’événement Soirée théâtre chez Pépido Café Eymet a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides