Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée théâtre chez Pépido Café Pépido Café Eymet

Soirée théâtre chez Pépido Café Pépido Café Eymet

Soirée théâtre chez Pépido Café Pépido Café Eymet samedi 27 juin 2026.

Lieu : Pépido Café

Adresse : 13 Place Gambetta

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Eymet

Soirée théâtre chez Pépido Café

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Soirée Théâtre d’Improvisation chez Pépido !
La compagnie Vata débarque pour une soirée pleine d’énergie, d’humour et de surprises !
Des improvisations drôles, pertinentes et toujours uniques, où tout peut arriver…

Rires, spontanéité et bonne humeur garantis !   .

Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 10 60 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée théâtre chez Pépido Café

L’événement Soirée théâtre chez Pépido Café Eymet a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Eymet (Dordogne)