Soirée théâtre chez Pépido Café Pépido Café Eymet
Soirée théâtre chez Pépido Café Pépido Café Eymet samedi 27 juin 2026.
Eymet
Soirée théâtre chez Pépido Café
Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Soirée Théâtre d’Improvisation chez Pépido !
La compagnie Vata débarque pour une soirée pleine d’énergie, d’humour et de surprises !
Des improvisations drôles, pertinentes et toujours uniques, où tout peut arriver…
Rires, spontanéité et bonne humeur garantis ! .
Pépido Café 13 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 10 60 48
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English : Soirée théâtre chez Pépido Café
L’événement Soirée théâtre chez Pépido Café Eymet a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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