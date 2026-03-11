Exposition | Marie-Louise DANG VAN & Melitta FELTEN Peinture Salle Cadix Eymet

Exposition | Marie-Louise DANG VAN & Melitta FELTEN Peinture

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-29

M.L Dang Van À l’issue d’une vie active dans l’enseignement des lettres, j’ai abordé diverses techniques picturales avant de me fixer, provisoirement peut-être, sur la peinture à l’huile au couteau. Pour moi, ce procédé autorise la spontanéité et la liberté du geste grâce à la fluidité et à l’onctuosité de la matière, tout en préservant la profondeur des teintes. Ainsi, en croquant divers sujets puisés dans le monde qui nous entoure, paysages, objets, scènes de vie. J’ai l’impression d’accéder un peu è la complexité et à la diversité du monde. Par bonheur, l’apprentissage est loin d’être terminé. .

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine l.dangvan@orange.fr

