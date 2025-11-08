Exposition | Didier MARCHAND & Nicole HELLER Peinture Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Eymet

Exposition | Didier MARCHAND & Nicole HELLER Peinture

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:00:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-06-29

D. Marchand Artiste peintre autodidacte, il s’est engagé en 2014 dans les ateliers des Beaux-Arts de Bordeaux pour cinq ans. Son œuvre s’articule autour de l’exploration du corps humain et des couleurs, qu’il utilise pour transmettre des émotions. Il manie diverses techniques, telles que l’huile, l’acrylique et l’aquarelle, et aborde des sujets variés, passant du figuratif à l’abstrait, tout en cherchant constamment à surprendre le visiteur par la magie de ses créations.

N. Heller Autodidacte depuis plus de 20 ans, ma passion étant la peinture où je peins régulièrement sur le bassin d’Arcachon. Ayant fait plusieurs expositions dans différentes régions, ma technique utilisée est l’acrylique où j’aime jouer avec les couleurs et les formes. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine marchanddidier09@gmail.com

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English : Exposition | Didier MARCHAND & Nicole HELLER Peinture

L’événement Exposition | Didier MARCHAND & Nicole HELLER Peinture Eymet a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides