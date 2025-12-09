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Journée de chants Temple d’Eymet Eymet

Journée de chants Temple d’Eymet Eymet

Journée de chants Temple d’Eymet Eymet samedi 9 mai 2026.

Lieu : Temple d'Eymet

Adresse : Rue du Temple

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Eymet

Journée de chants

Temple d’Eymet Rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Une journée de chants en joyeuse harmonie avec Helen Yeomans, chef de chœur communautaire talentueuse et une chanteuse primée venu du Royaume-Uni.

Cette journée convient aux débutants et aux chanteurs expérimentés.

Des boissons chaudes seront fournies.
Veuillez apporter votre déjeuner et votre tasse.

Places limitées, sur réservation.   .

Temple d’Eymet Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 48 40 02  secretary@acfaa.com

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English : Journée de chants

L’événement Journée de chants Eymet a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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