Journée de chants Temple d’Eymet Eymet

Eymet

Journée de chants

Temple d’Eymet Rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Une journée de chants en joyeuse harmonie avec Helen Yeomans, chef de chœur communautaire talentueuse et une chanteuse primée venu du Royaume-Uni.

Cette journée convient aux débutants et aux chanteurs expérimentés.

Des boissons chaudes seront fournies.

Veuillez apporter votre déjeuner et votre tasse.

Places limitées, sur réservation. .

Temple d’Eymet Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 48 40 02 secretary@acfaa.com

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English : Journée de chants

L’événement Journée de chants Eymet a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides