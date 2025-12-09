Journée de chants Temple d’Eymet Eymet
Journée de chants Temple d’Eymet Eymet samedi 9 mai 2026.
Eymet
Journée de chants
Temple d’Eymet Rue du Temple Eymet Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Une journée de chants en joyeuse harmonie avec Helen Yeomans, chef de chœur communautaire talentueuse et une chanteuse primée venu du Royaume-Uni.
Cette journée convient aux débutants et aux chanteurs expérimentés.
Des boissons chaudes seront fournies.
Veuillez apporter votre déjeuner et votre tasse.
Places limitées, sur réservation. .
Temple d’Eymet Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 48 40 02 secretary@acfaa.com
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English : Journée de chants
L’événement Journée de chants Eymet a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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