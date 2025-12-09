Quiz bilingue Café Le Tortoni Eymet

Quiz bilingue

Café Le Tortoni 3 avenue Sainte-Foy Eymet Dordogne

Rejoignez-nous pour une soirée pleine de bonne humeur pour un quiz bilingue !

Les équipes peuvent compter jusqu’à 6 personnes.

Tous les bénéfices des entrées seront reversés à une association caritative.

Organisé par l’association Le Quiz Solidaire. .

