Quiz bilingue Café Le Tortoni Eymet
Quiz bilingue Café Le Tortoni Eymet mardi 9 décembre 2025.
Quiz bilingue
Café Le Tortoni 3 avenue Sainte-Foy Eymet Dordogne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-09
Rejoignez-nous pour une soirée pleine de bonne humeur pour un quiz bilingue !
Les équipes peuvent compter jusqu’à 6 personnes.
Tous les bénéfices des entrées seront reversés à une association caritative.
Organisé par l’association Le Quiz Solidaire. .
Café Le Tortoni 3 avenue Sainte-Foy Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 10 62 32
English : Quiz bilingue
L’événement Quiz bilingue Eymet a été mis à jour le 2025-11-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides