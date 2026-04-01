Maman, ramène tes copines ! Salle de Bretou Eymet

Eymet

Maman, ramène tes copines !

Salle de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Que vous soyez maman, sœur, amie, voisine, collègue ou simplement prête à passer une belle soirée entre femmes, vous êtes les bienvenues !

L’idée est simple une maman peut venir avec ses copines… mais les copines peuvent aussi venir entre elles ! Vous hésitiez parce que vous n’êtes pas maman ou pas du coin ? Maintenant, vous n’avez plus aucune excuse.

Au programme

– De la musique pour danser sans retenue

– Une ambiance festive, conviviale et bienveillante

– Des planches de charcuterie et de fromage (uniquement sur précommande)

– Un moment pour se retrouver, rire et profiter

La date approche, pensez à réserver rapidement afin que nous puissions organiser au mieux cette belle soirée !

Sur réservation uniquement, places limitées. .

Salle de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ape.eymet@gmail.com

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English : Maman, ramène tes copines !

L’événement Maman, ramène tes copines ! Eymet a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides