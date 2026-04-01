Maman, ramène tes copines ! Salle de Bretou Eymet
Maman, ramène tes copines ! Salle de Bretou Eymet samedi 25 avril 2026.
Eymet
Maman, ramène tes copines !
Salle de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25 23:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Que vous soyez maman, sœur, amie, voisine, collègue ou simplement prête à passer une belle soirée entre femmes, vous êtes les bienvenues !
L’idée est simple une maman peut venir avec ses copines… mais les copines peuvent aussi venir entre elles ! Vous hésitiez parce que vous n’êtes pas maman ou pas du coin ? Maintenant, vous n’avez plus aucune excuse.
Au programme
– De la musique pour danser sans retenue
– Une ambiance festive, conviviale et bienveillante
– Des planches de charcuterie et de fromage (uniquement sur précommande)
– Un moment pour se retrouver, rire et profiter
La date approche, pensez à réserver rapidement afin que nous puissions organiser au mieux cette belle soirée !
Sur réservation uniquement, places limitées. .
Salle de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ape.eymet@gmail.com
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English : Maman, ramène tes copines !
L’événement Maman, ramène tes copines ! Eymet a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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