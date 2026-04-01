Réunion publique | La facturation électronique Le Village Vacances de Bretou Eymet

Eymet

Réunion publique | La facturation électronique

Le Village Vacances de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 18:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Eymet Entreprendre (club d’entreprise sur Eymet) vous convie à une réunion d’information sur la facturation électronique, ses obligations et ses impacts pour nos sociétés.

Cette réunion sera suivie d’un cocktail.

Réunion ouverte à tous les entrepreneurs et porteurs de projets.

Sur inscription.

Durée: 45min .

Le Village Vacances de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 24 33 15 eymetentreprendre@gmail.com

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English : Réunion publique | La facturation électronique

L’événement Réunion publique | La facturation électronique Eymet a été mis à jour le 2026-04-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides