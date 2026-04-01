Réunion publique | La facturation électronique Le Village Vacances de Bretou Eymet
Réunion publique | La facturation électronique Le Village Vacances de Bretou Eymet lundi 27 avril 2026.
Eymet
Réunion publique | La facturation électronique
Le Village Vacances de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 18:30:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Eymet Entreprendre (club d’entreprise sur Eymet) vous convie à une réunion d’information sur la facturation électronique, ses obligations et ses impacts pour nos sociétés.
Cette réunion sera suivie d’un cocktail.
Réunion ouverte à tous les entrepreneurs et porteurs de projets.
Sur inscription.
Durée: 45min .
Le Village Vacances de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 24 33 15 eymetentreprendre@gmail.com
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English : Réunion publique | La facturation électronique
L’événement Réunion publique | La facturation électronique Eymet a été mis à jour le 2026-04-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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