Théâtre | Le coupable est dans la salle L’Eden Eymet
Théâtre | Le coupable est dans la salle L’Eden Eymet dimanche 10 mai 2026.
Eymet
Théâtre | Le coupable est dans la salle
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Au cours d’une représentation théâtrale, un acteur s’écroule sur scène, mort !
La thèse de l’accident étant très vite écartée, il faut se rendre à l’évidence il s’agit d’un MEURTRE !
Qui a pu le commettre ?
La police, dépêchée sur les lieux, mène l’enquête.
Des spectateurs à la maquilleuse, du metteur en scène aux acteurs, tout le monde est considéré comme suspect.
Une comédie policière qui préserve le suspense jusqu’au dénouement final en alternant humour et réflexion, pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Durant 1H30, les 11 comédiens de cette pièce vous amuseront avec ce vaudeville policier.
À ne pas manquer pour passer un agréable moment de plaisir !
Comédie policière en 2 acte de Yvon TABURET. .
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 21 53 31
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English : Théâtre | Le coupable est dans la salle
L’événement Théâtre | Le coupable est dans la salle Eymet a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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