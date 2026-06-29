La Mauvaise Herbe fête ses 4 ans ! La Mauvaise Herbe Eymet samedi 4 juillet 2026.

Eymet

La Mauvaise Herbe fête ses 4 ans !

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Nous sommes très heureuses de vous convier à notre fête d’anniversaire ! Quatre ans qu’on étend nos racines à Eymet, alors ce programme festif et gratuit, c’est notre façon de vous dire un grand et sincère MERCI !

Au programme

– Photosynthèses de Camille Cournu, lecture dansée par Liam

– Boum Chœur, chorale féministe, chansons chansignées en LSF

– Tout bout d’Chant, chorale militante

– Dj Babou, musique Youplaboum

Buvette tenue par le Moulin d’Eymet. .

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com

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English : La Mauvaise Herbe fête ses 4 ans !

L’événement La Mauvaise Herbe fête ses 4 ans ! Eymet a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides