La Mauvaise Herbe fête ses 4 ans ! La Mauvaise Herbe Eymet
La Mauvaise Herbe fête ses 4 ans ! La Mauvaise Herbe Eymet samedi 4 juillet 2026.
Eymet
La Mauvaise Herbe fête ses 4 ans !
La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Nous sommes très heureuses de vous convier à notre fête d’anniversaire ! Quatre ans qu’on étend nos racines à Eymet, alors ce programme festif et gratuit, c’est notre façon de vous dire un grand et sincère MERCI !
Au programme
– Photosynthèses de Camille Cournu, lecture dansée par Liam
– Boum Chœur, chorale féministe, chansons chansignées en LSF
– Tout bout d’Chant, chorale militante
– Dj Babou, musique Youplaboum
Buvette tenue par le Moulin d’Eymet. .
La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com
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English : La Mauvaise Herbe fête ses 4 ans !
L’événement La Mauvaise Herbe fête ses 4 ans ! Eymet a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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