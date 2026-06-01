Marché nocturne Rue du Temple Eymet

Eymet

Marché nocturne

Rue du Temple Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01

Venez profiter d’une ambiance festive dans le coeur de la bastide !

À cette occasion, la place est agrémentée de nombreux stands, créateurs de la région, artisanat du monde et de multiples possibilités de restauration sur place ou à emporter proposées par les exposants ou les restaurants. .

Rue du Temple Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 eymet.tourisme@orange.fr

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Eymet a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides