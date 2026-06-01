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Marché nocturne Rue du Temple Eymet

Marché nocturne Rue du Temple Eymet

Marché nocturne Rue du Temple Eymet mardi 30 juin 2026.

Lieu
Rue du Temple
Adresse
Place Gambetta
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Eymet

Marché nocturne

Rue du Temple Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :
2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01

Venez profiter d’une ambiance festive dans le coeur de la bastide !
À cette occasion, la place est agrémentée de nombreux stands, créateurs de la région, artisanat du monde et de multiples possibilités de restauration sur place ou à emporter proposées par les exposants ou les restaurants.   .

Rue du Temple Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95  eymet.tourisme@orange.fr

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Eymet a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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