Marché nocturne Rue du Temple Eymet
Marché nocturne Rue du Temple Eymet mardi 30 juin 2026.
Eymet
Marché nocturne
Rue du Temple Place Gambetta Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01
Venez profiter d’une ambiance festive dans le coeur de la bastide !
À cette occasion, la place est agrémentée de nombreux stands, créateurs de la région, artisanat du monde et de multiples possibilités de restauration sur place ou à emporter proposées par les exposants ou les restaurants. .
Rue du Temple Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 eymet.tourisme@orange.fr
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Eymet a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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