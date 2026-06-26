Concert | Les Quatr’Elles Moulin d’Eymet Eymet
Concert | Les Quatr’Elles Moulin d’Eymet Eymet samedi 4 juillet 2026.
Eymet
Concert | Les Quatr’Elles
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Elles sont quatre Annie, Caroline, Sophie et Sylvie.
Elles ont toutes eu une 4L pour sillonner la Dordogne et partager leur plaisir de chanter et d’embarquer le public dans un voyage à quatre voix !
Elles revisitent des standards de jazz sur des paroles françaises humoristiques et poétiques,
Beaucoup de leurs arrangements sont composés par Philippe Berthe, arrangeur hors pair du groupe TSF qui connut ses heures de gloire dans les années 90, et dont elles se réjouissent de ressusciter l’esprit et la lettre tout en cultivant leur originalité !
C’est gai, léger et joyeux.
Venez les découvrir et passer un bon moment en leur compagnie !
Sur réservation. .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : Concert | Les Quatr’Elles
L’événement Concert | Les Quatr’Elles Eymet a été mis à jour le 2026-06-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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