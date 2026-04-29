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Atelier rencontres | Po’Eymet-vous La Maison Cunningham Eymet

Atelier rencontres | Po’Eymet-vous La Maison Cunningham Eymet

Atelier rencontres | Po’Eymet-vous La Maison Cunningham Eymet vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : La Maison Cunningham

Adresse : 39 Rue de l'Engin

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Eymet

Atelier rencontres | Po’Eymet-vous

La Maison Cunningham 39 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Aquitaine Langues et le Duo Apollinaire vous proposent trois ateliers rencontres pour créer des poèmes pour un printemps poétique bilingue en français-anglais.

Sur réservation.   .

La Maison Cunningham 39 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 23 93 63  admin@aquitainelangues.fr

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English : Atelier rencontres | Po’Eymet-vous

L’événement Atelier rencontres | Po’Eymet-vous Eymet a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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